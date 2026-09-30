Mon coffret de l'Avent

Un coffret composé : - d'un livre de 96 pages avec 24 histoires pour attendre Noël - 1 lampe et ses piles fournies - 3 diapositives pour projeter les 24 images des histoires. Chaque jour, une nouvelle aventure à découvrir : Les habitants du village ne tiennent plus en place, Noël approche... lettres au Père Noël, préparation de la chorale, choix du menu et des décorations, tout doit être prêt pour le réveillon ! Et cette année, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, le maire du village a décidé de confier à chacun une mission.