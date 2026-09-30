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Mon coffret de l'Avent

Juliette Saumande, Baleine lili La, Lili la Baleine

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Un coffret composé : - d'un livre de 96 pages avec 24 histoires pour attendre Noël - 1 lampe et ses piles fournies - 3 diapositives pour projeter les 24 images des histoires. Chaque jour, une nouvelle aventure à découvrir : Les habitants du village ne tiennent plus en place, Noël approche... lettres au Père Noël, préparation de la chorale, choix du menu et des décorations, tout doit être prêt pour le réveillon ! Et cette année, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, le maire du village a décidé de confier à chacun une mission.

Par Juliette Saumande, Baleine lili La, Lili la Baleine
Chez Hachette

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Auteur

Juliette Saumande, Baleine lili La, Lili la Baleine

Editeur

Hachette

Genre

Histoires et contes de Noël

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Mon coffret de l'Avent

Juliette Saumande, Baleine lili La, Lili la Baleine

Paru le 30/09/2026

96 pages

Hachette

19,95 €

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Scannez le code barre 9782017358756
9782017358756
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