Découvrez une histoire illustrée issue de l'univers du film Lilo & Stitch, à lire en 15 minutes, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Un texte court accompagné de grandes images riches, dynamiques et colorées. Dès 3 ans. L'histoire : C'est Noël à Hawaï, et Cobra Bubbles s'apprête à distribuer les cadeaux récoltés par son association aux enfants de l'île, aidé par Lilo et Stitch. Mais leur mission n'est pas aussi simple que prévu... Heureusement, le petit alien va surmonter les obstacles et sauver Noël !