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Stitch

Disney

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Découvrez une histoire illustrée issue de l'univers du film Lilo & Stitch, à lire en 15 minutes, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Un texte court accompagné de grandes images riches, dynamiques et colorées. Dès 3 ans. L'histoire : C'est Noël à Hawaï, et Cobra Bubbles s'apprête à distribuer les cadeaux récoltés par son association aux enfants de l'île, aidé par Lilo et Stitch. Mais leur mission n'est pas aussi simple que prévu... Heureusement, le petit alien va surmonter les obstacles et sauver Noël !

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

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Stitch

Disney trad. Emmanuelle Caussé

Paru le 30/09/2026

32 pages

Hachette

5,95 €

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Scannez le code barre 9782017344421
9782017344421
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