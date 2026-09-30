Qui est le coupable ? 10 affaires mystérieuses à résoudre

Un livre pour mettre à l'épreuve ses talents de détective en résolvant 10 enquêtes. Retrouver un artefact ancien volé, découvrir qui a piraté le réseau informatique du maire ou encore résoudre le mystère d'une maison hantée. Parmi les autres affaires à élucider, citons un enlèvement de chien, un train fou, un mystère dans une fête foraine, une mission d'infiltration et une énigme sur une île tropicale. Décrypter des codes, résoudre des énigmes de logique, suivre des indices et bien plus encore.