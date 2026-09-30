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Qui est le coupable ? 10 affaires mystérieuses à résoudre

Rincón eduardo Rubio, Gareth Moore, Gary Panton

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Un livre pour mettre à l'épreuve ses talents de détective en résolvant 10 enquêtes. Retrouver un artefact ancien volé, découvrir qui a piraté le réseau informatique du maire ou encore résoudre le mystère d'une maison hantée. Parmi les autres affaires à élucider, citons un enlèvement de chien, un train fou, un mystère dans une fête foraine, une mission d'infiltration et une énigme sur une île tropicale. Décrypter des codes, résoudre des énigmes de logique, suivre des indices et bien plus encore.

Par Rincón eduardo Rubio, Gareth Moore, Gary Panton
Chez Hachette

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Auteur

Rincón eduardo Rubio, Gareth Moore, Gary Panton

Editeur

Hachette

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Qui est le coupable ? 10 affaires mystérieuses à résoudre

Rincón eduardo Rubio, Gareth Moore, Gary Panton trad. Nathalie Nédélec-Courtès

Paru le 07/10/2026

192 pages

Hachette

15,95 €

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Scannez le code barre 9782017335986
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