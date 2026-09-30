Un très beau recueil des plus chabuleuses aventures de Gabby et la maison magique ! - Un joli livre avec un effet doré sur la couverture - 8 histoires de Gabby et des Gabby Chats dans un recueil de 208 pages - Un recueil où retrouver toute la magie de l'univers de Gabby Dès 3 ans. Les aventures de Gabby à retrouver dans ce recueil : Les robots chatons, L'école des chats, Le carnet de voyage, La fontaine magique, Bienvenue à Sirènatlantide, Une journée avec Mamicha, Joyeux Challoween, Sacha et les poichatons