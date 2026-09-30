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Allô Maman Robot

Paul Bianchi, Thomas Gayet

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Bienvenue dans Allô Maman Robot, un jeu d'ambiance où les humains rivalisent d'expertise et de certitudes et où les intelligences artificielles s'invitent incognito autour de la table pour tenter de les remplacer ! Etes-vous prêts à défendre l'humanité en improvisant des réponses aussi brillantes qu'approximatives ? Dans ce jeu rapide en 3 manches, chacun incarne un expert haut en couleur : de Michel de la compta, champion du monde des conversations sans intérêt autour de la machine à café, au retraité boomer persuadé que les jeunes se croient tout permis, en passant par le complotiste réfractaire, l'astrologue habitée par les astres ou encore la DRH obsédée par la convention collective... En incarnant votre personnage, répondez à des questions sur tout et n'importe quoi avec l'assurance de quelqu'un qui maîtrise parfaitement son sujet... même lorsque ce n'est pas le cas. Simple ? Pas tant que ça car parmi vous, une IA s'est infiltrée : tournures de phrase répétitives, lubies suspectes ou réponses qui sentent un peu trop l'algorithme... . méfiez-vous du moindre changement. Saurez-vous repérer l'intrus pendant que les débats s'enflamment et que chacun défend sa vision du monde - ou sa névrose d'expert ? Un jeu de bluff, d'impro et d'observation addictif et délicieusement chaotique. L'humanité n'aura jamais été aussi mal défendue. Par Paul Bianchi et Thomas Gayet, les créateurs de Délit de faciès

Par Paul Bianchi, Thomas Gayet
Chez Hachette

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Auteur

Paul Bianchi, Thomas Gayet

Editeur

Hachette

Genre

Jeux

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Allô Maman Robot

Paul Bianchi, Thomas Gayet

Paru le 07/10/2026

150 pages

Hachette

12,90 €

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