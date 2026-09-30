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Les 12 cadeaux de madame Petite

Sanrio, Roger Hargreaves

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Découvrez les DOUZE cadeaux que les amis de madame Petite lui ont offert à Noël ! - Une histoire sous la forme d'une comptine d'accumulation en rimes, qui plaît aux plus petits - Une couverture avec un effet doré pour vivre la magie de Noël - Un livre de Noël à partager avec votre enfant avant et pendant les fêtesDès 3 ans. Résumé : Je m'appelle madame Petite. Celle année, à l'occasion de notre Noël Secret entre amis, c'était monsieur Etourdi qui devait m'offrir mon cadau. Mais il a oublié. Découvre les douze cadeaux que les amis de madame Petite vont lui offrir pour lui faire oubliercette mésaventure.

Par Sanrio, Roger Hargreaves
Chez Hachette

|

Auteur

Sanrio, Roger Hargreaves

Editeur

Hachette

Genre

Bonhomme et les dames

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Les 12 cadeaux de madame Petite

Sanrio, Roger Hargreaves

Paru le 30/09/2026

40 pages

Hachette

2,90 €

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Scannez le code barre 9782017288978
9782017288978
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