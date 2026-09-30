Les 12 cadeaux de madame Petite

Découvrez les DOUZE cadeaux que les amis de madame Petite lui ont offert à Noël ! - Une histoire sous la forme d'une comptine d'accumulation en rimes, qui plaît aux plus petits - Une couverture avec un effet doré pour vivre la magie de Noël - Un livre de Noël à partager avec votre enfant avant et pendant les fêtesDès 3 ans. Résumé : Je m'appelle madame Petite. Celle année, à l'occasion de notre Noël Secret entre amis, c'était monsieur Etourdi qui devait m'offrir mon cadau. Mais il a oublié. Découvre les douze cadeaux que les amis de madame Petite vont lui offrir pour lui faire oubliercette mésaventure.