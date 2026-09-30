L'Evangile de Jésus selon Marc

Qui est Jésus ? C'est la question au coeur de l'Evangile selon saint Marc. Dans un récit bref, vivant et direct, Marc nous fait suivre Jésus sur les routes de Galilée : ses rencontres, ses paroles, ses guérisons, les appels qu'il adresse à ceux qui croisent son chemin, jusqu'à sa Passion et sa Résurrection. Un texte essentiel pour découvrir Jésus et entrer simplement dans la lecture de l'Evangile. Cette édition propose une courte introduction et quelques repères pour mieux comprendre : qu'est-ce qu'un Evangile ? Qui est Marc ? Que raconte son récit ? L'Evangile à lire, à relire... et à partager.