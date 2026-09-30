Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thélyson Orélien, la déflagration Quels grands livres ? Pierre Perret débouté
#Essais

L'Evangile de Jésus selon Marc

Artège, Marc Saint

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Qui est Jésus ? C'est la question au coeur de l'Evangile selon saint Marc. Dans un récit bref, vivant et direct, Marc nous fait suivre Jésus sur les routes de Galilée : ses rencontres, ses paroles, ses guérisons, les appels qu'il adresse à ceux qui croisent son chemin, jusqu'à sa Passion et sa Résurrection. Un texte essentiel pour découvrir Jésus et entrer simplement dans la lecture de l'Evangile. Cette édition propose une courte introduction et quelques repères pour mieux comprendre : qu'est-ce qu'un Evangile ? Qui est Marc ? Que raconte son récit ? L'Evangile à lire, à relire... et à partager.

Par Artège, Marc Saint
Chez Artège Presse

|

Auteur

Artège, Marc Saint

Editeur

Artège Presse

Genre

Bibles

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Evangile de Jésus selon Marc par Artège, Marc Saint

Commenter ce livre

 

L'Evangile de Jésus selon Marc

Artège, Marc Saint

Paru le 30/09/2026

44 pages

Artège Presse

1,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9772109540084
9772109540084
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Sarah Knafo tient-elle la recette secrète d’un Casse du siècle ? Le Prix Goncourt exclut le roman de Thélyson Orélien
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.