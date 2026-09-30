Appâts de géant

La mythologie grecque revisitée avec un humour légendaire. Athéna est l'héroïne de ce nouvel album, ainsi que tout ce qui tourne autour d'elle. Et s'il y a bien une chose qui tourne autour d'elle, c'est sa chouette, animal totem de la déesse. L'intelligence d'Athéna, sa lance, son bouclier, et surtout sa force provoquent la jalousie de certains, parmi lesquels un dénommé Hercule, qui aurait bien besoin des mêmes attributs pour réussir un jour ses 12 travaux. Allez, au moins un...