La rue maudite

Irène et son ami Martin vivent pour les films d'horreur. Leur passion ? La saga culte Les Dents qui claquent, avec ses monstres grotesques, ses pièges sanguinolents et ses décors cauchemardesques. Alors quand le père d'Irène, employé sur un nouveau parc d'attractions inspiré de ces films, leur propose de venir tester les lieux avant l'ouverture officielle, les deux amis n'en croient pas leurs oreilles. Une journée entière dans un parc dédié à leur univers préféré, c'est le rêve absolu ! Dès leur arrivée, l'ambiance est à la fête. Les décors sont bluffants, les animatroniques plus vrais que nature, et chaque attraction semble pensée pour plonger les visiteurs dans l'atmosphère des films. Irène et Martin enchaînent les manèges, ravis de reconnaître les scènes cultes qu'ils connaissent par coeur. Mais très vite, les choses dérapent. Un monstre mécanique se met à bouger alors qu'il n'est pas encore alimenté, une attraction se met à foncer droit sur eux , les dispositifs de sécurité semblent disparaître les uns après les autres, comme si le parc avait décidé de les prendre pour cible. A mesure que la visite se poursuit, les deux adolescents comprennent que les attractions ne sont plus de simples décors. Quelqu'un (ou quelque chose) semble vouloir transformer leur journée de rêve en véritable cauchemar. Pour s'en sortir, Irène et Martin devront garder leur sang froid, déjouer les pièges du parc et affronter les monstres qu'ils admiraient autrefois... mais qui pourraient bien les dévorer pour de bon. Un page turner haletant Une réédition qui remet en avant un titre captivant, grâce à une intrigue simple, rythmée et pensée pour maintenir l'attention du début à la fin. Un véritable atout pour les bibliothèques, les enseignants et tous ceux qui souhaitent transmettre le plaisir de lire aux jeunes lecteurs en quête de frisson. Une saga culte qui continue de faire trembler Avec plus de 350 millions d'exemplaires vendus dans le monde, Chair de poule est une porte d'entrée incontournable vers la littérature du frisson. Entre nostalgie pour les anciens fans et découverte pour les jeunes lecteurs, cette réédition s'inscrit dans la continuité d'une saga qui n'a jamais cessé de captiver. Un classique qui prouve que la peur, quand elle est bien racontée, traverse les âges sans perdre une once de mordant.