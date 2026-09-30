Larry n'aurait jamais dû fouiller dans cette vieille benne à ordures derrière le centre commercial. Parmi les détritus, un petit flacon cabossé attire pourtant son attention : Bronze+, une lotion de bronzage oubliée depuis longtemps. Amusé par sa trouvaille, il la montre à ses amis, qui l'encouragent à l'essayer. Après tout, quel risque peut bien représenter un produit abandonné ? Ensemble, ils s'en appliquent quelques gouttes, en riant de leur audace. Mais les jours suivants, l'insouciance laisse place à l'inquiétude. Larry remarque d'abord une étrange pilosité sur ses mains : des poils noirs, drus, qui semblent pousser à une vitesse anormale. Puis son front, ses bras, son dos... La panique monte, d'autant que son médecin, le docteur Murkin, qui lui administre chaque semaine une piqûre hypodermique, semble penser que tout va bien. A mesure que sa transformation s'accélère, Larry se sent observé, traqué même, par des silhouettes canines qui rôdent dans son quartier. Des aboiements résonnent la nuit, des ombres passent devant sa fenêtre, et une sensation étrange s'empare de lui : celle d'être appelé, attiré vers quelque chose d'inconnu... et de dangereux. La lotion n'est peut-être que la première pièce d'un puzzle bien plus terrifiant. Pour comprendre ce qui lui arrive, Larry devra affronter une vérité qui dépasse tout ce qu'il imaginait. Une vérité qui pourrait bien le faire basculer du côté des créatures qui le hantent... Un coming-of-age horrifique Alerte aux chiens s'impose comme un récit où l'horreur devient le miroir des angoisses adolescentes : la peur du changement, de la différence, de la perte de contrôle. Les jeunes lecteurs y retrouvent ce mélange unique de mystère, de suspense et de frayeur accessible qui fait vibrer sans jamais dépasser les limites du public jeunesse. Cette réédition permet de redécouvrir un texte qui explore la frontière entre l'humain et l'animal, entre l'identité et l'instinct, tout en maintenant un rythme haletant. Frissons garantis ! Une saga culte qui continue de faire trembler Avec plus de 350 millions d'exemplaires vendus dans le monde, Chair de poule est une porte d'entrée incontournable vers la littérature du frisson. Entre nostalgie pour les anciens fans et découverte pour les jeunes lecteurs, cette réédition s'inscrit dans la continuité d'une saga qui n'a jamais cessé de captiver. Un classique qui prouve que la peur, quand elle est bien racontée, traverse les âges sans perdre une once de mordant.