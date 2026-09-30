Comment tuer un monstre

Barbara et son demi-frère Colin pensaient passer des vacances calmes chez leurs grands-parents. Mais dès leur arrivée, quelque chose cloche. Le manoir est immense, décrépit, perdu au coeur des marais. Trois étages de couloirs interminables, de portes grinçantes et de pièces abandonnées... Un décor qui semble tout droit sorti d'un film d'horreur. Très vite, les enfants comprennent que ce lieu n'a rien d'un refuge. Les grands-parents se montrent nerveux, évasifs, et leur interdisent formellement d'accéder à la porte verrouillée qui se trouve au fond du troisième étage. Une porte d'où s'échappent parfois des bruits inquiétants : des râles, des grognements, des coups sourds qui résonnent dans les murs. Barbara, intriguée et terrifiée à la fois, sent que quelque chose se cache derrière cette interdiction. Plus les jours passent, plus les phénomènes étranges se multiplient : des traces de pas boueux dans l'escalier, des ombres furtives aperçues dans les miroirs, des objets déplacés sans explication. Et toujours, ces bruits derrière la porte... Lorsque Barbara et Colin découvrent enfin ce que leurs grands-parents tentent de dissimuler, il est déjà trop tard. Le monstre enfermé au troisième étage est bien réel, affamé, et prêt à tout pour s'échapper. Les enfants devront faire preuve d'ingéniosité et de courage pour survivre à cette créature qui connaît chaque recoin du manoir mieux qu'eux. Une course contre la montre s'engage, où chaque erreur pourrait coûter très cher. Un page turner haletant Une réédition qui remet en avant un titre captivant, grâce à une intrigue simple, rythmée et pensée pour maintenir l'attention du début à la fin. Un véritable atout pour les bibliothèques, les enseignants et tous ceux qui souhaitent transmettre le plaisir de lire aux jeunes lecteurs en quête de frisson. Une saga culte qui continue de faire trembler Avec plus de 350 millions d'exemplaires vendus dans le monde, Chair de poule est une porte d'entrée incontournable vers la littérature du frisson. Entre nostalgie pour les anciens fans et découverte pour les jeunes lecteurs, cette réédition s'inscrit dans la continuité d'une saga qui n'a jamais cessé de captiver. Un classique qui prouve que la peur, quand elle est bien racontée, traverse les âges sans perdre une once de mordant.