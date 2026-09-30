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#Roman jeunesse

Les griffes de la nuit

Rémi Giordano

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Des yeux jaunes menaçants qui luisent dans la nuit... Des cris d'effroi dans le noir... Des morsures sanglantes dans la pénombre... Une bête sauvage sévirait-elle dans les rues paisibles de Nevers-Maures ? Maxime et sa petite soeur Mathilde sont déterminés à mener l'enquête. Et si cet animal assoiffé de sang était en réalité un monstre tout droit venu des Enfers ? Quelle est cette silhouette qui semble suivre Maxime et Mathilde comme leur ombre ? Une chose est certaine : Nevers-Maures est loin d'avoir livré tous ses secrets... Illustration de couverture : Goroleba

Par Rémi Giordano
Chez Thierry Magnier

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Auteur

Rémi Giordano

Editeur

Thierry Magnier

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Les griffes de la nuit

Rémi Giordano

Paru le 30/09/2026

144 pages

Thierry Magnier

13,90 €

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