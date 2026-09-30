Les griffes de la nuit

Des yeux jaunes menaçants qui luisent dans la nuit... Des cris d'effroi dans le noir... Des morsures sanglantes dans la pénombre... Une bête sauvage sévirait-elle dans les rues paisibles de Nevers-Maures ? Maxime et sa petite soeur Mathilde sont déterminés à mener l'enquête. Et si cet animal assoiffé de sang était en réalité un monstre tout droit venu des Enfers ? Quelle est cette silhouette qui semble suivre Maxime et Mathilde comme leur ombre ? Une chose est certaine : Nevers-Maures est loin d'avoir livré tous ses secrets... Illustration de couverture : Goroleba