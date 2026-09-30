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Les Misérables Tome 2

Victor Hugo

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Dix ans après leur rencontre, Jean Valjean et Cosette vivent discrètement à Paris, Javert toujours sur leurs traces. Au jardin du Luxembourg, leur chemin croise celui de Marius, qui tombe éperdument amoureux de Cosette. Mais dans le Paris de 1832, la colère gronde et le peuple ne tarde pas à se soulever. Mille obstacles se dressent entre les jeunes gens et leur amour. Victor Hugo achève sa fresque grandiose en confrontant ses personnages à l'Histoire et aux luttes immuables contre la misère et l'asservissement des peuples. A propos de l'auteur Victor Hugo (1802-1885) est un poète, dramaturge, romancier et dessinateur français associé au romantisme. Il est considéré comme l'un des écrivains de la langue française les plus importants. "Tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles". Victor Hugo, préface, 1862. "On est sous le charme ou plutôt sous la terreur, [... ] on va jusqu'au bout dévorant les pages, effrayé qu'on est par l'horreur et vaincu par la grandeur de l'oeuvre". Colombine, Le Figaro (1862)

Par Victor Hugo
Chez HarperCollins France

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Auteur

Victor Hugo

Editeur

HarperCollins France

Genre

Littérature française

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Les Misérables Tome 2

Victor Hugo

Paru le 30/09/2026

806 pages

HarperCollins France

7,40 €

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