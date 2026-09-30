Trois conférences au Louvre

C'est au musée du Louvre que Kader Attia connut sa révélation d'artiste quand, adolescent, il découvrit pour la première fois les chefs-d'oeuvre des frères Le Nain et de Georges de La Tour. Depuis, Kader Attia a développé une oeuvre ambitieuse, reconnue dans le monde entier, à la croisée des chemins du film, de la sculpture, de la théorie et de l'action collective, faisant dialoguer création, réflexion et enseignement. Au cours de ce cycle en trois volets, Kader Attia invite à redécouvrir notre manière de regarder, de percevoir et d'interagir avec l'art, notamment dans les musées. Publié en coédition avec le Musée du Louvre