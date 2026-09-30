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La Suisse face au chaos du monde

André Crettenand, Patrick Nussbaum

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La Suisse peut-elle sauvegarder son indépendance et sa prospérité dans ce monde en plein bouleversement ? La question est brûlante. Nous y répondons par l'affirmative. Ce petit pays possède une grande force, il l'a démontré en traversant les crises, en les surmontant, en faisant preuve d'une remarquable résilience. Cet essai est un pari optimiste pour le futur. Il contredit tous ceux qui annoncent la fin de la Suisse, écrasée par les grands ensembles géopolitiques qui imposent leur puissance sur l'ensemble du monde Les auteurs ont pris le pouls du pays, longuement interrogé plus de 20 personnalités, ils en ont tiré une conviction : la Suisse a bien plus de cartes en main qu'on pourrait le croire.

Par André Crettenand, Patrick Nussbaum
Chez Editions Slatkine

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Auteur

André Crettenand, Patrick Nussbaum

Editeur

Editions Slatkine

Genre

Suisse

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La Suisse face au chaos du monde

André Crettenand, Patrick Nussbaum

Paru le 28/08/2026

194 pages

Editions Slatkine

25,00 €

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