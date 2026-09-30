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La Chine expliquée par un Chinois

Alex hui Wang

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Pour beaucoup de Français, la Chine reste un mystère d'autant plus qu'elle vient de traverser une transformation profonde et inouïe. La Chine n'est pas l'Occident. Elle est autre - et c'est cette différence qu'il faut comprendre. Ses racines culturelles, son histoire et sa géographie ont façonné une mentalité propre, centrée sur la recherche d'équilibre et d'harmonie plutôt que sur la confrontation. On ne peut plus se permettre d'ignorer la Chine : elle est désormais au coeur de notre quotidien et le restera pour longtemps. Que l'on se veuille ami, partenaire, concurrent ou même adversaire, il est indispensable de saisir, autant que possible, comment la Chine vit, pense, agit, planifie et se projette dans l'avenir. Né et grandi en Chine, l'auteur souhaite ici partager ce qu'il connait et ressent. Il ne parle pas en savant ni en historien, mais comme quelqu'un qui a vécu en Chine, qui l'a vu évoluer de près. Il a appris à regarder la Chine autrement et son but n'est pas de convaincre, mais d'inviter à comprendre pour que dialogue et coopération puissent enfin primer sur la méfiance. Après une enfance et une jeunesse en Chine, Alex Wang est parti achever ses études supérieures en France au début des années 1980. Ingénieur et diplômé en philosophie, il a multiplié les allers-retours entre les deux mondes pendant trente ans.

Par Alex hui Wang
Chez Editions du Toucan

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Auteur

Alex hui Wang

Editeur

Editions du Toucan

Genre

Dictionnaires et ouvrages géné

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La Chine expliquée par un Chinois

Alex hui Wang

Paru le 04/11/2026

Editions du Toucan

18,00 €

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