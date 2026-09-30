Bûches à croquer

Le livre incontournable pour réussir des bûches de Noël aussi belles que gourmandes. A travers 30 recettes détaillées pas à pas, réalisez facilement à la maison des desserts d'exception, du plus classique au plus créatif. Chocolat intense, marron-poire, café, vanille-praliné, citron meringuée, framboise-yuzu ou encore pamplemousse-rose... cet ouvrage propose une collection de bûches variées et raffinées, parfaites pour impressionner vos invités lors des fêtes. Grâce à des explications claires et structurées, chaque recette vous guide étape par étape pour maîtriser les techniques et obtenir un résultat digne d'un chef pâtissier, quel que soit votre niveau. 30 recettes de bûches détaillées pas à pas Des saveurs classiques et originales Techniques accessibles et résultats garantis Idéal pour les fêtes et les grandes occasions Un livre parfait pour réussir ses desserts de fête et revisiter la traditionnelle bûche de Noël avec créativité et gourmandise.