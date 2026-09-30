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Traqué dans l'espace

Chris Baldie, Michael Park

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Il est le dernier humain de l'univers, sa valeur est inestimable. Que la chasse commence ! L'humanité a disparu. Il est le dernier Homme survivant. Prisonnier d'un sarcophage échoué sur une planète de glace, il revient à la vie. Mais il n'a plus aucun repère car tout ce qui faisait son monde a disparu. Désormais, seul représentant de son espèce, il devient une marchandise à la valeur inestimable. Traqué par tout ce que l'univers compte de chasseurs de prime, il va devoir se battre, s'enfuir sans jamais renoncer dans un seul but : survivre. Action, gunfights lasers et résilience ! Suivez la traque épique à travers l'espace d'un vieux capitaine fatigué.

Par Chris Baldie, Michael Park
Chez Les aventuriers d'ailleurs

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Auteur

Chris Baldie, Michael Park

Editeur

Les aventuriers d'ailleurs

Genre

Science-fiction

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Traqué dans l'espace

Chris Baldie, Michael Park trad. Marc-Antoine Fleuret

Paru le 30/09/2026

248 pages

Les aventuriers d'ailleurs

24,90 €

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