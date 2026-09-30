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Ecrin en 2 volumes : La barbe du Houéran ; Les nains de la Gorge aux Leus

Isabelle Bauthian, Anne-Catherine Ott

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Une aventure médiévale animalière drôle et trépidante, inspirée d'une légende vosgienne, portée par des personnages forts culbutant les clichés ! Intrépide, gaffeuse mais guerrière prometteuse, Léonarde rêve d'aventures dans lesquelles elle entraîne la princesse Eldorise, sa meilleure amie. Changée en Goupile par une formule magique trompeuse, elle est chassée du château et, pour retrouver son apparence, doit s'improviser émissaire auprès d'ennemis tous plus butés les uns que les autres ! C'est alors qu'apparaît le Houéran, géant au fessier cornu, qui aime réchauffer sa barbe au coin du feu mais apprécie peu que sa forêt se transforme en champ de bataille. Comment la jeune fille - ou la jeune renarde - parviendra-t-elle à éviter une guerre entre toutes ces têtes de mules ?

Par Isabelle Bauthian, Anne-Catherine Ott
Chez Drakoo

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Auteur

Isabelle Bauthian, Anne-Catherine Ott

Editeur

Drakoo

Genre

Science-fiction, heroic fantas

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Ecrin en 2 volumes : La barbe du Houéran ; Les nains de la Gorge aux Leus

Isabelle Bauthian, Anne-Catherine Ott

Paru le 30/09/2026

80 pages

Drakoo

33,80 €

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