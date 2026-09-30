Et soudain, la musique

Pourquoi la musique exerce-t-elle sur nous un pouvoir si particulier ? Pourquoi certaines oeuvres semblent-elles toucher quelque chose de plus profond que la simple émotion esthétique ? A travers une réflexion nourrie d'histoire de la musique, de philosophie et d'expériences personnelles, Jérôme Bastianelli explore ce mystère ancien : le lien entre musique et transcendance. Depuis l'Antiquité, penseurs et musiciens ont pressenti que la musique agit directement sur l'âme. Platon s'en méfiait, saint Augustin s'en inquiétait, tandis que d'autres y ont vu une voie d'élévation intérieure.