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Et soudain, la musique

Jérôme Bastianelli

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Pourquoi la musique exerce-t-elle sur nous un pouvoir si particulier ? Pourquoi certaines oeuvres semblent-elles toucher quelque chose de plus profond que la simple émotion esthétique ? A travers une réflexion nourrie d'histoire de la musique, de philosophie et d'expériences personnelles, Jérôme Bastianelli explore ce mystère ancien : le lien entre musique et transcendance. Depuis l'Antiquité, penseurs et musiciens ont pressenti que la musique agit directement sur l'âme. Platon s'en méfiait, saint Augustin s'en inquiétait, tandis que d'autres y ont vu une voie d'élévation intérieure.

Par Jérôme Bastianelli
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Jérôme Bastianelli

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Ouvrages généraux

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Et soudain, la musique

Jérôme Bastianelli

Paru le 30/09/2026

108 pages

Actes Sud Editions

11,00 €

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Scannez le code barre 9782330225964
9782330225964
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