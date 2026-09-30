Pistes noires

Lorsqu'elles montent à bord du train de nuit pour Åre, Olivia et Fanny, sa meilleure amie, pensent à la semaine à skier et à faire la fête qui les attend. Mais, le lendemain de leur arrivée, le corps sans vie de Fanny est retrouvé dans la neige, devant leur chalet. L'inspectrice Hanna Ahlander et son collègue Daniel Lindskog tentent alors de rassembler les témoignages. Plus d'un garçon de leur bande semble avoir quelque chose à cacher, et les éléments matériels sont minces. Sans compter que les premières conclusions de l'autopsie peinent à déterminer la cause de la mort. Paysages somptueux et suspense glaçant sont au rendez-vous de ce quatrième opus de la série qui a inspiré Meurtres à Åre, numéro 1 sur Netflix. Un nouveau régal pour les amateurs de thrillers venus du froid. Matthieu Marin, Ouest France dimanche. Traduit du suédois par Amanda et Anna Postel.