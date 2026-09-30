Katia, l'histoire d'un grand amour

Par une journée glacée d'avril 1865, un homme solitaire et malheureux rencontre une jeune femme ingénue et pétillante, Katia. Or il n'est autre qu'Alexandre II, le tsar de toutes les Russies. S'il est marié, rien ne les empêchera de vivre leur amour. Un amour clandestin d'abord, duquel naîtront quatre enfants, puis officialisé, malgré le scandale, lorsqu'ils se marient à la mort de sa première femme. L'autrice nous conte, plus que l'histoire d'une princesse oubliée, celle d'une grande amoureuse. Savoureux. Télé Z. Une palpitante biographie romancée. Le Dauphiné libéré.