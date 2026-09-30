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#Roman francophone

Katia, l'histoire d'un grand amour

Marie-Bernadette Dupuy

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Par une journée glacée d'avril 1865, un homme solitaire et malheureux rencontre une jeune femme ingénue et pétillante, Katia. Or il n'est autre qu'Alexandre II, le tsar de toutes les Russies. S'il est marié, rien ne les empêchera de vivre leur amour. Un amour clandestin d'abord, duquel naîtront quatre enfants, puis officialisé, malgré le scandale, lorsqu'ils se marient à la mort de sa première femme. L'autrice nous conte, plus que l'histoire d'une princesse oubliée, celle d'une grande amoureuse. Savoureux. Télé Z. Une palpitante biographie romancée. Le Dauphiné libéré.

Par Marie-Bernadette Dupuy
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Marie-Bernadette Dupuy

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

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Katia, l'histoire d'un grand amour

Marie-Bernadette Dupuy

Paru le 30/09/2026

192 pages

LGF/Le Livre de Poche

7,90 €

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