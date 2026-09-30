Dilly détective !

Rien ne plaît tant à Dilly qu'un bon meurtre. Pas un vrai, non ; un assassinat fictif. Le genre qu'on trouverait dans un roman policier. Les histoires de Sherlock Holmes sont ses préférées. A tel point qu'elle a appelé son chien Watson et l'a entraîné à flairer des indices et à suivre des pistes. Pour l'instant, Dilly et Watson n'ont résolu que peu d'affaires : chats disparus, mouton égaré, biscuits volés... Mais à présent, le duo de détectives en herbe se trouve à bord d'un paquebot de luxe, le Mascarade, qui doit les ramener à Londres. Le lieu parfait pour un vrai meurtre. Ou deux. Ou trois. Ou PLUS !