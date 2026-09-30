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#Roman jeunesse

Dilly détective !

David Walliams, Adam Stower

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Rien ne plaît tant à Dilly qu'un bon meurtre. Pas un vrai, non ; un assassinat fictif. Le genre qu'on trouverait dans un roman policier. Les histoires de Sherlock Holmes sont ses préférées. A tel point qu'elle a appelé son chien Watson et l'a entraîné à flairer des indices et à suivre des pistes. Pour l'instant, Dilly et Watson n'ont résolu que peu d'affaires : chats disparus, mouton égaré, biscuits volés... Mais à présent, le duo de détectives en herbe se trouve à bord d'un paquebot de luxe, le Mascarade, qui doit les ramener à Londres. Le lieu parfait pour un vrai meurtre. Ou deux. Ou trois. Ou PLUS !

Par David Walliams, Adam Stower
Chez Albin Michel

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Auteur

David Walliams, Adam Stower

Editeur

Albin Michel

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Dilly détective !

David Walliams, Adam Stower trad. Mickey Gaboriaud

Paru le 30/09/2026

336 pages

Albin Michel

15,90 €

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