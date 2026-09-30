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Guérir autrement

Miriam Gablier, Sandrine Chopin

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Et si la santé ne consistait pas seulement à combattre la maladie mais aussi à réveiller les extraordinaires capacités du corps humain ? Face à l'explosion des maladies chroniques et des troubles liés à nos modes de vie, une question s'impose : peut-on envisager la santé autrement ? Pendant plusieurs mois, Sandrine Chopin est allée à la rencontre de femmes et d'hommes dont la vie a basculé avec la maladie. Certains étaient confrontés à des diagnostics particulièrement sévères. Tous ont choisi de devenir acteurs de leur santé en intégrant, en parallèle de la médecine conventionnelle, des approches complémentaires qui ont profondément transformé leur parcours et, pour certains, ouvert la voie vers une guérison que l'on croyait impossible. Ayurvéda, yoga, méditation, respiration, acupuncture, hypnose, ostéopathie, alimentation, jeûne, écothérapie, équithérapie, thérapies par le froid, médecines psychédéliques... Chaque témoignage est enrichi d'une enquête scientifique menée par Miriam Gablier, qui examine l'état actuel de la recherche et distingue les résultats établis des idées reçues. A la croisée du récit, de l'investigation et de la science, ce livre propose une exploration documentée de la médecine intégrative, qui réunit le meilleur de la médecine conventionnelle et des approches complémentaires. Une enquête passionnante qui invite chacun à reprendre sa santé en main, à mieux comprendre son corps et à découvrir que les ressources de transformation et de guérison sont souvent bien plus vastes que nous l'imaginons.

Par Miriam Gablier, Sandrine Chopin
Chez Albin Michel

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Auteur

Miriam Gablier, Sandrine Chopin

Editeur

Albin Michel

Genre

Autres médecines douces

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Guérir autrement

Miriam Gablier, Sandrine Chopin

Paru le 30/09/2026

224 pages

Albin Michel

19,90 €

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