Figure libre

"J'ai appris par mes parents à goûter les bonheurs simples, me balader en montagne, être avec mes copains, faire un feu de bois, voir des animaux, parler aux arbres. Tout cela constitue une richesse absolue, c'est ce qui rend ma vie heureuse". Depuis sa montée, enfant, à l'aiguille du Midi, Cédric Sapin-Defour voue une passion profonde à la montagne. Bercé par une "mythologie alpine", il n'a eu de cesse d'organiser sa vie autour des reliefs. Installé en Savoie, cet amoureux du dehors fasciné par la neige, la glace, pratique le ski de randonnée, l'alpinisme et le parapente, synonymes pour lui de joie, de liberté, mais aussi de risque assumé. Au cours de ces entretiens, il évoque notamment son goût pour une vie nomade, son rapport au vivant et aux animaux, sa recherche de l'épure en sport comme en littérature, son attention au langage, aux injustices. Chemin faisant, il nous fait entrer dans son atelier d'écriture et raconte le quotidien en montagne, où l'on fait ses humanités : "Vivre dans cette vallée a forgé mon rapport à "autour" plus que toute autre influence. Mes enseignants sont la montagne, les saisons, les habitants de ce Beaufortain où j'habite depuis près d'un quart de siècle".