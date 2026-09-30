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Le grand livre des cucurbitacées

Julie Schwob

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Le potiron, le concombre, la chayotte, la courgette, la pastèque, le melon... font tous parties de la grande famille des cucurbitacées ! Il en existe plus de 800 espèces de couleurs diverses, de formes originales et de tailles parfois impressionnantes. Julie Schwob en a fait une sélection et les présentes dans cet ouvrage à la fois didactique et pratique. On y retrouve des pages éclairantes sur les origines, les caractéristiques botaniques, les manières de les conserver, et surtout de les cuisiner. Elle propose plus de 50 recettes salées ou sucrées, gourmandes, réconfortantes et qui vous feront même voyager : Accras de butternut et sauce chien, Tzatziki de concombre à la menthe, Courge spaghetti bolognaise, Jack be Little en cocotte, Pâtisson farcis à l'agneau, Tartare de pastèque rôtie, Clafoutis de patidou, Chocolat chaud au potiron, Esquimaux melon-verveine... Laissez-vous inspirer !

Par Julie Schwob
Chez Flammarion

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Auteur

Julie Schwob

Editeur

Flammarion

Genre

Guides gastronomiques

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Le grand livre des cucurbitacées

Julie Schwob

Paru le 30/09/2026

239 pages

Flammarion

35,00 €

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Scannez le code barre 9782080142214
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