Pokémon - Pokédex en stickers de Kanto à Paldea

Découvre un maximum de Pokémon grâce à plus de 1400 autocollants Ce Pokédex en stickers intégral réunit tous les Pokémon connus de Kanto à Paldea - ainsi que Septentria et l'Académie Myrtille - y compris les Pokémon légendaires et fabuleux, les Ultra-Chimères, et bien plus encore ! Organisé par région, cet ouvrage présente pour chaque Pokémon son nom, son type, sa taille et son poids. Ce Pokédex en stickers intégral propose également une introduction à chaque région, accompagnée de conseils utiles sur certains des Pokémon les plus impressionnants et mystérieux qui y vivent.