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Pokémon - Pokédex en stickers de Kanto à Paldea

Pokémon company The

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Découvre un maximum de Pokémon grâce à plus de 1400 autocollants Ce Pokédex en stickers intégral réunit tous les Pokémon connus de Kanto à Paldea - ainsi que Septentria et l'Académie Myrtille - y compris les Pokémon légendaires et fabuleux, les Ultra-Chimères, et bien plus encore ! Organisé par région, cet ouvrage présente pour chaque Pokémon son nom, son type, sa taille et son poids. Ce Pokédex en stickers intégral propose également une introduction à chaque région, accompagnée de conseils utiles sur certains des Pokémon les plus impressionnants et mystérieux qui y vivent.

Par Pokémon company The
Chez Hachette

|

Auteur

Pokémon company The

Editeur

Hachette

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Pokémon - Pokédex en stickers de Kanto à Paldea

Pokémon company The

Paru le 07/10/2026

252 pages

Hachette

20,90 €

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Scannez le code barre 9782017901792
9782017901792
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