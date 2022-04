La collection PENSER & CROIRE présente 4 ouvrages alliant culture biblique, enseignement chrétien et apologétique. Ils visent à stimuler la réflexion chez les croyants comme chez les sceptiques. Ensemble, ils analysent comment Dieu s'est exprimé à travers la Bible, et en tirent les conséquences par rapport à la réalité de la vie contemporaine avec ses questions, ses problèmes, sa beauté et son potentiel. LE SENS DU CHRISTIANISME éclaire d'un jour nouveau le livre biblique des Actes et précise comment la première génération de chrétiens identifiait et défendait les caractéristiques uniques de l'Evangile.