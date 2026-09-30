Comment rendre mon patron maboule (de Noël)

Au coeur de l'hiver, certaines rencontres brillent plus fort que le cristal. Lori Verneuil, designer parisienne installée dans un village en Moselle, n'a qu'un seul souhait pour Noël : sauver la cristallerie Meister, une petite entreprise en difficulté. Pour lui offrir une seconde chance, elle imagine une collection de boules de Noël modernes, susceptible de relancer la maison. Mais lorsque Jacques Meister est victime d'un infarctus, ses plans vacillent. Puisqu'il est cloué au lit, son fils Christian est réquisitionné : parti faire fortune aux Etats Unis dix ans plus tôt, il revient avec ses certitudes, son arrogance... et un charme déroutant dont Lori se passerait bien. Malgré leurs préjugés et leurs visions opposées, ils vont devoir unir leurs forces pour raviver l'esprit de Noël dans la cristallerie. Et tandis que les flocons tombent sur le village et que les étincelles créatives fusent, Lori et Christian découvrent que certains face-à-face peuvent réchauffer bien plus qu'un atelier glacé...