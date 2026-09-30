Dis pourquoi ?

Une boîte proposant 240 questions sur toutes sortes de sujets qui passionnent les enfants : la nature ; la vie quotidienne ; le corps humain et la santé ; les sports et loisirs ; la Terre dans l'Univers ; les pouvoirs des animaux. 6 catégories pour tester ses connaissances seul(e) ou à plusieurs. Contenu de la boîte : 120 cartes, soit une question au recto, une autre au verso, avec pour chacune la réponse en bas et à l'envers. Un livret de 8 pages présente les différentes catégories de cartes.