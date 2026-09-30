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Dis pourquoi ?

Cesarine Aube

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Une boîte proposant 240 questions sur toutes sortes de sujets qui passionnent les enfants : la nature ; la vie quotidienne ; le corps humain et la santé ; les sports et loisirs ; la Terre dans l'Univers ; les pouvoirs des animaux. 6 catégories pour tester ses connaissances seul(e) ou à plusieurs. Contenu de la boîte : 120 cartes, soit une question au recto, une autre au verso, avec pour chacune la réponse en bas et à l'envers. Un livret de 8 pages présente les différentes catégories de cartes.

Par Cesarine Aube
Chez Hachette

|

Auteur

Cesarine Aube

Editeur

Hachette

Genre

Livres-jeux

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Dis pourquoi ?

Cesarine Aube

Paru le 30/09/2026

8 pages

Hachette

5,95 €

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Scannez le code barre 9782017393801
9782017393801
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