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Le Secret des Glaces

Mathias Alcaraz, Maux florence Le

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Un billet pour Reykjavik, un carnet mystérieux... et un Noël qui va changer sa vie. Pour Noël, Cassandre reçoit un drôle de legs de sa grand-mère Nellie, archéologue fantasque : un carnet de notes, un symbole magique islandais et un billet d'avion pour Reykjavik. En quittant sa vie bien rangée pour affronter l'hiver islandais, entre lacs gelés, champs de lave et légendes effrayantes, elle se lance sans le savoir dans un voyage initiatique. Au fil de ce périple, ses certitudes vacillent, les surprises se multiplient et elle découvre une nouvelle manière de regarder le monde... et de vivre Noël ! Un roman tendre et pétillant sur la magie de Noël, les rencontres inattendues et l'art de rouvrir son coeur.

Par Mathias Alcaraz, Maux florence Le
Chez Hachette

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Auteur

Mathias Alcaraz, Maux florence Le

Editeur

Hachette

Genre

Littérature française

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Le Secret des Glaces

Mathias Alcaraz, Maux florence Le

Paru le 14/10/2026

200 pages

Hachette

17,95 €

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Scannez le code barre 9782017374176
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