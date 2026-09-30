Le Secret des Glaces

Un billet pour Reykjavik, un carnet mystérieux... et un Noël qui va changer sa vie. Pour Noël, Cassandre reçoit un drôle de legs de sa grand-mère Nellie, archéologue fantasque : un carnet de notes, un symbole magique islandais et un billet d'avion pour Reykjavik. En quittant sa vie bien rangée pour affronter l'hiver islandais, entre lacs gelés, champs de lave et légendes effrayantes, elle se lance sans le savoir dans un voyage initiatique. Au fil de ce périple, ses certitudes vacillent, les surprises se multiplient et elle découvre une nouvelle manière de regarder le monde... et de vivre Noël ! Un roman tendre et pétillant sur la magie de Noël, les rencontres inattendues et l'art de rouvrir son coeur.