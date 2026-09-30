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365 nouvelles histoires pour le soir

Disney, Disney Pixar

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Les plus belles histoires des héros d'aujourd'hui pour rêver tous les soirs de l'année ! Un magnifique recueil en grand format qui réunit 365 histoires inédites de héros Disney et Pixar, soit une pour chaque jour de l'année ! Grâce à sa maquette aérée et ses nombreuses illustrations, cet album est idéal pour voyager et découvrir les merveilleuses nouvelles histoires des personnages des différents univers. Un moment d'évasion que l'enfant peut partager avec les parents ou expérimenter de son côté dans une lecture en autonomie. Dès 4 ans (lecture accompagnée). Dès 7 ans (lecture autonome).

Par Disney, Disney Pixar
Chez Hachette

|

Auteur

Disney, Disney Pixar

Editeur

Hachette

Genre

Histoires du soir

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365 nouvelles histoires pour le soir

Disney, Disney Pixar

Paru le 30/09/2026

384 pages

Hachette

19,99 €

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Scannez le code barre 9782017367871
9782017367871
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