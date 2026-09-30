365 nouvelles histoires pour le soir

Les plus belles histoires des héros d'aujourd'hui pour rêver tous les soirs de l'année ! Un magnifique recueil en grand format qui réunit 365 histoires inédites de héros Disney et Pixar, soit une pour chaque jour de l'année ! Grâce à sa maquette aérée et ses nombreuses illustrations, cet album est idéal pour voyager et découvrir les merveilleuses nouvelles histoires des personnages des différents univers. Un moment d'évasion que l'enfant peut partager avec les parents ou expérimenter de son côté dans une lecture en autonomie. Dès 4 ans (lecture accompagnée). Dès 7 ans (lecture autonome).