DISNEY BABY - Mes Premières Histoires - Collector - Mickey aide le Père Noël

La collection des premières histoires Disney pour accompagner les 0-3 ans dans leurs découvertes ! Voici l'histoire de Mickey aide le Père Noël dans un album collector qui brille de mille feux, pour encore plus d'émerveillement ! Une petite histoire inédite et amusante, à lire avec son tout-petit pour un moment de tendresse. Une maquette épurée et moderne, avec des pages indéchirables, adaptée aux bébés. Une couverture collector 100 % holographique rouge pour faire rêver les enfants. Résumé : Il y a du bruit dans le jardin de Mickey. Oh, c'est le Père Noël... et il est malade ! Mickey et Pluto vont devoir livrer les cadeaux de leurs amis. Chut, il ne faut pas les réveiller !