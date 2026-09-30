Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thélyson Orélien, la déflagration Quels grands livres ? Pierre Perret débouté
#Album jeunesse

DISNEY BABY - Mes Premières Histoires - Collector - Mickey aide le Père Noël

Disney

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La collection des premières histoires Disney pour accompagner les 0-3 ans dans leurs découvertes ! Voici l'histoire de Mickey aide le Père Noël dans un album collector qui brille de mille feux, pour encore plus d'émerveillement ! Une petite histoire inédite et amusante, à lire avec son tout-petit pour un moment de tendresse. Une maquette épurée et moderne, avec des pages indéchirables, adaptée aux bébés. Une couverture collector 100 % holographique rouge pour faire rêver les enfants. Résumé : Il y a du bruit dans le jardin de Mickey. Oh, c'est le Père Noël... et il est malade ! Mickey et Pluto vont devoir livrer les cadeaux de leurs amis. Chut, il ne faut pas les réveiller !

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur DISNEY BABY - Mes Premières Histoires - Collector - Mickey aide le Père Noël par Disney

Commenter ce livre

 

DISNEY BABY - Mes Premières Histoires - Collector - Mickey aide le Père Noël

Disney

Paru le 07/10/2026

32 pages

Hachette

5,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017367314
9782017367314
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Sarah Knafo tient-elle la recette secrète d’un Casse du siècle ? Le Prix Goncourt exclut le roman de Thélyson Orélien
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.