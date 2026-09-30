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Ce qui éclaire ton coeur

Anne-Françoise Lebrun, Le lotus et l'éléphant

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Et si la vraie magie de Noël était celle qui transforme les coeurs ? Clara a appris à se protéger. Après une blessure qui a bouleversé sa vie, elle a choisi la sécurité : peu d'amis, pas d'attache, une existence calme et prévisible. Mais le 1er décembre, en revenant chez sa grand-mère désormais installée en maison de retraite, elle découvre dans le grenier un calendrier de l'Avent pas comme les autres : une petite maison dont chaque fenêtre renferme un message et une mission à accomplir. Guidée par les mots de sa grand-mère, Clara rencontre Ben, Anna, Alba et la petite Maxine, qui ravive en elle l'enfant qu'elle était. Au fil des jours, dans le froid de l'hiver réchauffé par les lumières de Noël, les liens se tissent, les souvenirs refont surface. Clara comprend que se protéger peut empêcher de vivre... et qu'il suffit parfois d'ouvrir une porte pour retrouver le chemin de son coeur. Mais que se passera-t-il, le 24 décembre, quand il faudra repartir ? Un roman lumineux et réconfortant sur la transformation, la magie des rencontres et le courage de s'ouvrir à nouveau.

Par Anne-Françoise Lebrun, Le lotus et l'éléphant
Chez Hachette

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Auteur

Anne-Françoise Lebrun, Le lotus et l'éléphant

Editeur

Hachette

Genre

Contes et nouvelles

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Ce qui éclaire ton coeur

Anne-Françoise Lebrun, Le lotus et l'éléphant

Paru le 14/10/2026

200 pages

Hachette

17,95 €

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Scannez le code barre 9782017342601
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