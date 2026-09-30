Bienvenue dans CONTRESENS, le jeu d'ambiance où les expressions françaises prennent un virage inattendu ! Prêt à voir la langue française dérailler ? Dans ce jeu d'ambiance ultra rapide, les expressions françaises sont détournées, remixées, retournées. A vous de retrouver la version originale avant les autres. Simple ? Attendez d'essayer. 150 cartes, près de 450 expressions twistées... et c'est parti pour un tourbillon de réponses improbables, de fous rires et de réflexes affûtés. Contresens se joue partout, avec tout le monde, en 20 secondes de règles et des heures de fun en famille, entre amis ou en soirée. Un jeu d'ambiance nerveux, addictif et irrésistiblement malin. La langue française n'a jamais été aussi drôle. Exemples : · Le prince Lune ? Le Roi Soleil · Ton affreux mélèze ? Mon beau sapin · L'arête qui fait déborder l'aquarium ? La goutte d'eau qui fait déborder le vase · Qui plante le zéphyr ramasse le ventilateur ? Qui sème le vent récolte la tempête