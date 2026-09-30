Cérémonie du thé

Accordez-vous une pause hors du temps avec une délicieuse boisson chaude et une douceur à savourer. Scones encore tièdes, Langues-de-chat croustillantes, Petits sandwishs au concombre rafraichissant ou Tranches généreuses de banana bread... Découvrez les recettes incontournables pour une pause thé relaxante. Retrouvez dans ce coffret : - 1 grande et élégante tasse à thé de 47 cL - 1 infuseur en forme de fleurs de cerisier en acier inoxydable - 1 boîte à thé en métal magnifiquement décorée à remplir - 1 livre de 10 recettes de douceurs pour le thé