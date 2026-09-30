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Grand mariage, petits meurtres & mauvais esprits

Erine Kova

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Serena, sorcière sans pouvoir, cherche à trouver refuge à Ronces, un village qui bénéficie d'une barrière magique, protégeant ses habitants des prédateurs extérieurs. Seulement, son visa est entre les mains du protecteur du village : Edgemon Roncières, et ce dernier à une exigence... Serena acceptera-t-elle de devenir sa quatrième épouse ? Une idée plus que risquée quand on sait que les trois autres ont disparues dans des circonstances plus que suspectes quelques jours après les noces ! Une autre aurait pu fuir, mais Serena, elle, se sent prête à relever le défi, quitte à dormir avec un poignard sous son oreiller. Et quand sonne l'heure de l'enquête, quoi de mieux que de demander à ses nouvelles amies du club de spiritisme de l'aider à résoudre ce mystère ?

Par Erine Kova
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Erine Kova

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Grand mariage, petits meurtres & mauvais esprits

Erine Kova

Paru le 30/09/2026

325 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

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