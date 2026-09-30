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Eté 1914 et Le Tombeau des chasseurs

Victor Lepointe

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De la plaine de la Marne aux sommets des Vosges. Le destin de trois soldats . Une page méconnue de la Grande guerre... Sur les terres de la Marne, l'officier Henri de Maury voit ses idéaux se briser contre la violence du conflit, tandis qu'Adrien, jeune appelé, incarne l'innocence d'une génération sacrifiée. Antoine, chasseur alpin, affronte quant à lui ses peurs dans la tourmente des combats, où ses certitudes vacillent face à l'absurdité de la guerre. Eté 1914 et Le Tombeau des chasseurs plongent le lecteur dans des récits bouleversants, où le destin individuel éclaire la grande Histoire et où, derrière chaque uniforme, se dessine la fragilité des hommes.

Par Victor Lepointe
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Victor Lepointe

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Historique

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Eté 1914 et Le Tombeau des chasseurs

Victor Lepointe

Paru le 30/09/2026

Bamboo Editions

34,80 €

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