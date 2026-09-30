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Eté 1914

Victor Lepointe

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1914... la Marne... ils croyaient marcher vers la gloire... Henri est officier. Il croit encore à l'honneur, au devoir, à la beauté tragique du sacrifice. Adrien est un jeune conscrit, fragile, à peine sorti de l'enfance, jeté dans un conflit qui le dépasse. Sur les routes de la Marne, leurs destins se croisent à l'heure où la France découvre le vrai visage de la guerre moderne. Les certitudes d'hier s'effondrent sous le feu des obus, et avec elles tout un monde façonné par les récits de gloire, d'héroïsme et de patrie. Dans la fournaise de l'été 1914, il ne reste bientôt plus que des hommes face à la peur.

Par Victor Lepointe
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Victor Lepointe

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Historique

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Eté 1914

Victor Lepointe

Paru le 30/09/2026

80 pages

Bamboo Editions

18,90 €

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