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Cherche et trouve avec la famille Oukilé

Béatrice Veillon

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Un jeu d'observation et de rapidité pour toute la famille Plongez dans l'univers drôle et coloré de la famille Oukilé avec ce jeu qui stimule le sens du détail et la concentration. Tirez une carte, cherchez... et soyez le premier à trouver ! Un zèbre, une citrouille, un serpent ou trois objets bleus : qui sera le plus rapide ? Un jeu idéal pour aiguiser l'acuité visuelle et enrichir le vocabulaire, tout en s'amusant. Une édition enrichie et pensée pour les enfants La famille Oukilé se réinvente ! Cette nouvelle version propose encore plus de contenu : 300 cartes Images, 50 cartes Défi et 6 plateaux de jeu pour varier les parties et augmenter la difficulté progressivement. Des moments ludiques à partager en famille Avec ses règles faciles à comprendre et ses défis évolutifs, ce jeu promet des parties dynamiques et variées. Idéal pour développer la concentration et la logique, tout en créant des instants complices entre petits et grands.

Par Béatrice Veillon
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Béatrice Veillon

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Livres-jeux

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Cherche et trouve avec la famille Oukilé

Béatrice Veillon

Paru le 30/09/2026

277 pages

Bayard jeunesse

18,90 €

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