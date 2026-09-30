Alec et le strigoï

"Si le dieu-roi a des espions ici, on est fichus, on nous renverra chez nous. Mais je préfère mourir plutôt que d'y retourner ! " Poursuivis par un inquiétant nuage noir courant sur la mer, Alec, Evan et leur soeur Ariane fuient leur île et son terrible dieu-roi. Soulagés d'apercevoir enfin le rivage de ce qu'ils croient être "Grande-Terre" , ils débarquent sur la plage du manoir et construisent une maison... dans le parc ! Ce sont des fantômes blancs, pourtant les habitants du manoir découvrent avec stupeur que leur présence a réveillé le plus dangereux des êtres enfermés au sous-sol : Vlad le vampire.