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#Roman jeunesse

Alec et le strigoï

Evelyne Brisou-Pellen, Gabrielle Berger

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"Si le dieu-roi a des espions ici, on est fichus, on nous renverra chez nous. Mais je préfère mourir plutôt que d'y retourner ! " Poursuivis par un inquiétant nuage noir courant sur la mer, Alec, Evan et leur soeur Ariane fuient leur île et son terrible dieu-roi. Soulagés d'apercevoir enfin le rivage de ce qu'ils croient être "Grande-Terre" , ils débarquent sur la plage du manoir et construisent une maison... dans le parc ! Ce sont des fantômes blancs, pourtant les habitants du manoir découvrent avec stupeur que leur présence a réveillé le plus dangereux des êtres enfermés au sous-sol : Vlad le vampire.

Par Evelyne Brisou-Pellen, Gabrielle Berger
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Evelyne Brisou-Pellen, Gabrielle Berger

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Bayard - Je bouquine

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Alec et le strigoï

Evelyne Brisou-Pellen, Gabrielle Berger

Paru le 30/09/2026

447 pages

Bayard jeunesse

8,30 €

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