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Fluide

Jérôme Koechlin

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Fluide. La métaphore de la fluidité de l'eau correspond parfaitement à l'idée que se fait l'auteur du leadership : il doit avoir un objectif, une vision et un but. Il doit être fluide, souple, flexible et alerte pour y parvenir, en sachant creuser son lit dans un environnement favorable, comme savoir faire face et gérer les inévitables obstacles et imprévus de la vie professionnelle et personnelle. A l'instar de l'eau, le leadership responsable, transformationnel, en 360°, global, complet, total, performant et communicationnel ne peut être que fluide pour être efficace, empathique et impactant. L'auteur donne les clés pour décupler son leadership, transformer les stratégies en réalité, et devenir une source d'inspiration et de motivation pour autrui.

Par Jérôme Koechlin
Chez Editions Slatkine

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Auteur

Jérôme Koechlin

Editeur

Editions Slatkine

Genre

Management

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Fluide

Jérôme Koechlin

Paru le 25/09/2026

28 pages

Editions Slatkine

28,00 €

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