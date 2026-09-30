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Théâtre complet

Dominique Ziegler

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Ce recueil comprend quatre pièces de théâtre de Dominique Ziegler, dont les deux plus récentes commandées à l'auteur par d'éminentes institutions théâtrales. Neolithica, une commande du Théâtre de Carouge, dissèque la genèse du pouvoir au temps de la préhistoire, sous la forme inédite d'une fable politique documentée. Choc ! La friandise des dieux, commandée par le Théâtre Orchestre Bienne Soleure, suit le parcours du cacao à travers les siècles et les continents et revient sur le rôle méconnu des Suisses dans la traite négrière et l'esclavage. Morrison's blues est un hommage sincère et sans fard au chanteur-poète rebelle, inspiré et autodestructeur Jim Morrison. Helvetius retrace les manoeuvres de Jules César pour asseoir sa domination sur la Gaule en prenant prétexte de la migration helvète. Toutes ces pièces ont été mises en scène et jouées avec succès.

Par Dominique Ziegler
Chez Editions Slatkine

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Auteur

Dominique Ziegler

Editeur

Editions Slatkine

Genre

Théâtre - Pièces

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Théâtre complet

Dominique Ziegler

Paru le 25/09/2026

376 pages

Editions Slatkine

29,00 €

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