J'aime pas le golf

" je n'aime pas le golf " est un abécédaire qui ne traite ni de permaculture, ni de développement personnel mais d'une petite balle qui rend fou. L'année dernière, Maman est morte. Ou peut-être l'année d'avant, je ne sais pas. Alors, je me suis mis au golf. Ce sport, souvent bourré de clichés, pas toujours vrais, pas toujours faux non plus. Après une immersion dans ce milieu aussi ouvert que la prison de la Santé, je me suis dit qu'il serait formidable de partager mes maigres découvertes avec des béotiens qui n'entendent rien aux subtilités de cet art. Ce livre aborde, à travers des planches de bande dessinée (à mourir de rire), toutes sortes de questions essentielles : trou-en-un, socket, greenkeeper... autant de termes qui ne parlent aujourd'hui qu'aux 400 000 licenciés français. Pour éviter de dire trop de conneries, j'ai demandé à Rina, un "pro" , golfeur et youtubeur qui parle de ce sport en peignoir de bain et lunettes de soleil, de m'éclairer sur le sujet. Il m'a répondu : "OK, mais je veux apparaître sous les traits d'un panda". Pourquoi un panda ? "Parce que c'est mignon, c'est sympa, mais il ne faut pas oublier que c'est un ours". Nous avons donc, en bas de chaque page, les avis d'un panda pro du golf. Et, comme j'aime bien avoir le dernier mot, j'ai ajouté une balle qui parle. A chaque page de cet abécédaire : une histoire en BD, le commentaire d'un panda et une balle qui parle. Voilà le secret d'un ouvrage de référence que tout bon golfeur se devra d'avoir dans sa bibliothèque.