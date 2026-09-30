Un concept simple et efficace : donner à découvrir aux petits, dès 4 ans, leurs premiers savoirs documentaires en positionnant des autocollants sur de grandes images, aux bons endroits. Idéal pour en apprendre plus sur Noël tout en occupant les enfants en attendant le grand jour ! Tous les éléments sont réunis... A travers des textes instructifs, simples et courts, l'enfant pourra vivre toutes les grandes étapes autour des fêtes de Noël. Visite le marché de Noël, décore la maison de guirlandes et de couronnes de houx, découvre l'atelier du père Noël, fête le réveillon en famille, accompagne le père Noël dans sa tournée et découvre les traditions du monde entier. Et, enfin, ouvre tes cadeaux ! ... pour vivre la magie de Noël En attendant de vivre ce grand événement de la vie des tout petits, ce livre jeu est un premier cadeau qui permet de les occuper tout en développant leur capacité d'observation et leur motricité fine. Noël, la fête préférée des enfants !