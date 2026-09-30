Dans le miroir, le reflet d'Elizabeth Cuttner, quatorze ans, n'est pas le sien mais celui de Frances, une femme étrange, morte depuis un certain temps, qui l'entraîne dans son univers inquiétant. Grâce à Frances, Elizabeth découvre ce que signifie détenir un pouvoir - un pouvoir malveillant, qui la rend implacable. Un pouvoir qui commence par le meurtre de ses propres parents... Publié en 1976 aux Etats-Unis, Elizabeth est un classique méconnu de l'horreur, jusqu'alors inédit en France. Une oeuvre éminemment dérangeante où l'immoralité gouverne chacun des personnages. Au coeur d'une atmosphère gothique, Greenhall déploie l'intériorité hallucinée et fascinante d'une anti-héroïne d'un autre siècle, à la sensualité glaciale, adepte de sortilèges, de chats, de crapauds et de serpents.