Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thélyson Orélien, la déflagration Quels grands livres ? Pierre Perret débouté
#Roman francophone

Elizabeth

Ken Greenhall

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans le miroir, le reflet d'Elizabeth Cuttner, quatorze ans, n'est pas le sien mais celui de Frances, une femme étrange, morte depuis un certain temps, qui l'entraîne dans son univers inquiétant. Grâce à Frances, Elizabeth découvre ce que signifie détenir un pouvoir - un pouvoir malveillant, qui la rend implacable. Un pouvoir qui commence par le meurtre de ses propres parents... Publié en 1976 aux Etats-Unis, Elizabeth est un classique méconnu de l'horreur, jusqu'alors inédit en France. Une oeuvre éminemment dérangeante où l'immoralité gouverne chacun des personnages. Au coeur d'une atmosphère gothique, Greenhall déploie l'intériorité hallucinée et fascinante d'une anti-héroïne d'un autre siècle, à la sensualité glaciale, adepte de sortilèges, de chats, de crapauds et de serpents.

Par Ken Greenhall
Chez J'ai lu

|

Auteur

Ken Greenhall

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Elizabeth par Ken Greenhall

Commenter ce livre

 

Elizabeth

Ken Greenhall

Paru le 30/09/2026

224 pages

J'ai lu

8,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290439944
9782290439944
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Sarah Knafo tient-elle la recette secrète d’un Casse du siècle ? Le Prix Goncourt exclut le roman de Thélyson Orélien
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.