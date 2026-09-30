L'exil des républicains espagnols en France

Pendant et surtout après la guerre d'Espagne (1936-1939), premier combat contre les fascismes coalisés, près d'un demi-million de personnes franchirent les Pyrénées et cherchèrent refuge en France. Environ un tiers d'entre elles devaient y demeurer. Geneviève Dreyfus-Armand retrace le long chemin parcouru par les exilés républicains de leur arrivée sur le sol français à l'avènement de la démocratie en Espagne après la mort de Franco en 1975 : des camps d'internement au travail forcé et à la participation à la Résistance jusqu'à leur insertion, souvent définitive, dans leur pays d'exil qu'ils marquent fortement de leur empreinte. Restituant les étapes de ce qui fut une grande aventure humaine, elle évoque le combat mené de France par les partisans de la République. Les générations suivantes, parfaitement intégrées dans la société française et riches d'une double culture transnationale, ont pris le relais pour faire connaître les valeurs pour lesquelles leurs parents se sont battus : une mémoire démocratique, salutaire et nécessaire, dans un monde tourmenté. Initialement paru en 1999, cet ouvrage alors novateur méritait d'être actualisé. Sa nouvelle édition prend donc en compte le renouvellement historiographique, les sources depuis peu disponibles et les travaux de recherche auxquelles l'autrice a elle-même largement contribué depuis un quart de siècle.