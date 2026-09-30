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La révolution affective

Baptiste Detombe

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Notre époque soulève une question inédite : sommes-nous encore capables de nous attacher ? Réduction des cercles de sociabilité, décomposition familiale, explosion du célibat, lassitude sexuelle, sentiment généralisé de solitude... L'Occident sombre dans la misère affective. Pourtant, le lien n'est pas seulement un facteur de notre bien-être, il est une condition de notre humanité. "L'homme est comme le lierre, disait Stendhal, s'il ne s'attache, il meurt". D'où vient cette révolution qui condamne à l'obsolescence la meilleure part de l'homme ? Favorisée par l'évolution sociale et culturelle, elle est l'oeuvre des nouvelles technologies, des réseaux sociaux à l'IA, qui détournent nos émotions et nos sentiments avec notre complicité jusqu'à enfermer les plus vulnérables dans leur univers marchand. Un essai percutant et personnel qui alerte sur les retombées anthropologiques et relationnelles de cette offensive. Un témoignage pour les jeunes générations que l'auteur estime sacrifiées.

Par Baptiste Detombe
Chez Albin Michel

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Auteur

Baptiste Detombe

Editeur

Albin Michel

Genre

Sociologie

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La révolution affective

Baptiste Detombe

Paru le 30/09/2026

176 pages

Albin Michel

17,90 €

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