Il était sept fois l'Univers

" L'histoire du cosmos s'est écrite en sept actes, chacun porté par un protagoniste précis. L'insaisissable inflaton entre d'abord en scène, avant de céder la place à la fournaise du plasma primordial. Puis vient l'époque de la matière et de l'éclosion des premières galaxies, pour aboutir à notre période contemporaine, gouvernée par l'énergie noire... Chaque composante dicte le destin de l'Univers puis s'efface dans les coulisses du temps. " Depuis le best-seller du prix Nobel Steven Weinberg Les Trois Premières Minutes de l'Univers, notre vision du cosmos a été profondément transformée : indices en faveur d'une formidable inflation initiale, découverte de l'énergie noire, preuves de l'existence de la matière noire, mise en évidence du boson de Higgs, détection des ondes gravitationnelles... Il était temps de conter le grand récit de l'Univers à la lumière des connaissances les plus récentes. Spécialiste de l'Univers primordial, Yann Mambrini propose, illustrée par Guillaume Duprat, une nouvelle Genèse cosmique. De la naissance de l'espace et du temps le "lundi" jusqu'aux futurs possibles de l'Univers le "dimanche" , son livre nous fait vivre, au fil de sept journées haletantes, les bouleversements qui ont façonné notre monde,. Un fascinant voyage et une aventure extraordinaire.