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Passeur de science

Thierry Lhermitte, Sandrine Cabut

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"Les sciences me passionnent depuis toujours, mais je n'ai pas hélas de formation scientifique. Ce qui me porte vraiment, c'est l'envie de comprendre, de comprendre le monde. Comment ça marche ? Pourquoi de cette façon ? Depuis près de vingt ans, je visite des laboratoires de recherche biomédicale soutenus par la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM), dont je suis devenu parrain et je rencontre des chercheurs passionnés. J'ai aussi l'occasion de croiser des patients qui ont participé à des essais cliniques, et contribuent ainsi aux côtés des scientifiques aux innovations de demain. Ces rencontres, ces recherches, ces découvertes, j'en ai rendu compte dans des chroniques à la radio ou à la télévision. Mais il y a encore tant à raconter. Dans ce livre, je vous invite à continuer avec moi ce voyage". T. L. C'est un Thierry Lhermitte inattendu qui se révèle ici. Loin de ses rôles de comédie avec la troupe du Splendid, il raconte les passions qui l'animent et défend une conviction simple : la recherche médicale est l'une des plus grandes aventures humaines de notre époque.

Par Thierry Lhermitte, Sandrine Cabut
Chez Albin Michel

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Auteur

Thierry Lhermitte, Sandrine Cabut

Editeur

Albin Michel

Genre

Sciences de la vie

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Passeur de science

Thierry Lhermitte, Sandrine Cabut

Paru le 30/09/2026

288 pages

Albin Michel

20,90 €

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